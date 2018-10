Israel ordnet Öffnung von Gaza-Grenzübergängen an

Israel hat angeordnet, zwei Grenzübergänge in den blockierten Gazastreifen wieder zu öffnen. Das Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, die Übergänge Kerem Schalom und Erez sollten wieder geöffnet werden, da die Gewalt an der Grenze zurückgegangen sei. Die Checkpoints waren am Mittwoch nach einem Raketenangriff aus dem Palästinensergebiet auf israelisches Gebiet geschlossen worden. Das Geschoss hatte in der Wüstenstadt Beerscheva ein Haus direkt getroffen.