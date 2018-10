Bootsflüchtlinge warten seit Monaten auf Umsiedlung nach Deutschland

Quelle: Reuters

Über 100 gerettete Bootsflüchtlinge warten in Italien und Malta seit Monaten auf die versprochene Umsiedlung nach Deutschland. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, hervor. Demnach hielten sich die 115 Migranten am 15. Oktober immer noch in den beiden Staaten auf. Diese hatten den Flüchtlingen erst gestattet, an Land zu gehen, nachdem andere EU-Länder zugesagt hatten, sie aufzunehmen.