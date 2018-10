Helfer finden über 2.100 Erdbeben-Opfer in Indonesien – 1.300 Menschen werden noch vermisst

Die Zahl der Erdbebenopfer in Indonesien ist auf mehr als 2.100 gestiegen. Helfer fanden seit dem Beben Ende September bis Samstagabend 2.113 Tote in den Trümmern. Wie Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo Nugroho sagte, seien genau 1.309 Menschen noch vermisst gemeldet. Etwa 1.700 Todesopfer seien allein in der Provinzhauptstadt Palu gefunden worden.