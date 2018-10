Hubschrauber verschüttet 600 Kilogramm Flüssigbeton über Wald in Japan

Quelle: AFP Hubschrauber verschüttet 600 Kilogramm Flüssigbeton über Wald in Japan (Symbolbild)

Ein Hubschrauber hat bei Bauarbeiten in der japanischen Präfektur Kochi 600 Kilo Flüssigbeton verschüttet. Die Panne passierte, als der Transporthelikopter in knapp 1,5 Kilometern Höhe über ein unbesiedeltes Berggebiet flog. Der Baustoff landete dabei in einem Wald unweit der Ortschaft Otoyo. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.