Quelle: Reuters Hunderte Migranten entscheiden sich für Rückkehr nach Honduras

Rund 2.000 Migranten aus Honduras, die sich in Richtung USA aufgemacht haben, sind nach Angaben der Regierung Guatemalas auf dem Rückweg in ihre Heimat. Weitere 500 sollten am Samstag (Ortszeit) in Bussen zurückgebracht werden, wie der guatemaltekische Präsident Jimmy Morales vor Journalisten sagte. Zuvor hatte der Politiker seinen Kollegen aus Honduras, Juan Orlando Hernández, getroffen, um über eine Rückführung zu sprechen.