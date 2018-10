Parlamentswahl in Afghanistan geht am Sonntag weiter

Quelle: Reuters Parlamentswahl in Afghanistan geht am Sonntag weiter

In Afghanistan haben nach der chaotischen Parlamentswahl vom Samstag am frühen Sonntagmorgen 401 Wahlzentren im ganzen Land geöffnet. Diese konnten tags davor wegen technischer Schwierigkeiten, fehlender Wahlmaterialien oder wegen Sicherheitsproblemen nicht geöffnet werden. 45 davon befanden sich in der Hauptstadt Kabul.