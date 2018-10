Donald Trump will Abrüstungsvertrag mit Russland aufkündigen

Quelle: Sputnik Donald Trump will Abrüstungsvertrag mit Russland aufkündigen (Archivbild)

US-Präsident Donald Trump will aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag über nukleare Mittelstreckensysteme mit Russland aussteigen. Man werde den INF-Vertrag aufkündigen, sagte der Republikaner am Samstag. Er warf der Regierung in Moskau vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Sein Sicherheitsberater John Bolton brach am selben Tag nach Moskau auf, um mit der russischen Seite über das Thema zu reden.