Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehrangehörige in Mongolei

Quelle: Reuters (Archivbild)

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihre Reise nach Asien und Australien am Samstag mit politischen Gesprächen in der Mongolei begonnen. Nach Gesprächen mit ihrem Amtskollegen Nyamaa Enkhbold traf von der Leyen in Ulan Bator auch mit Vizepremier Ulziisakhan Enkhtuvshin zusammen. Bei ihrer eintägigen Visite besuchte die Ministerin auch rund 40 Bundeswehrangehörige, die mongolische Soldaten für ihren Einsatz in Afghanistan ausbilden.