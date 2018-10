Parlamentswahl in Afghanistan wird verlängert

Quelle: Reuters

Wegen organisatorischer Schwierigkeiten muss die Parlamentswahl in Afghanistan verlängert werden. Wie die Sprecherin der Unabhängigen Wahlkommission, Schaima Surusch, am Samstag sagte, sollen Wahllokale, die die für die Abstimmung nötigen Materialien erst am Vormittag erhalten hatten, am Abend vier Stunden länger geöffnet bleiben. Wahllokale, die erst nach 13.00 Uhr Ortszeit beliefert worden waren, sollen auch am Sonntag öffnen.