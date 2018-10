US-Ratingagentur stuft Kreditwürdigkeit Italiens wegen Schuldenplänen herab

Die Ratingagentur "Moody's" hat die Kreditwürdigkeit Italiens wegen der Schuldenpläne der Regierung herabgestuft. Statt sich zu verringern, werde Italiens Staatsverschuldung auch in den kommenden Jahren auf dem Stand von rund 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bleiben, teilten die Analysten am Freitagabend mit. Die Bonitätswächter kritisierten, die Pläne der Regierung in Rom verfolgten keine "kohärente Reformagenda", die das unterdurchschnittliche Wachstum des Landes adressieren würde.