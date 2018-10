Russlands Verteidigungsminister zieht nach drei Jahren Einsatz in Syrien Bilanz

Quelle: Sputnik Russlands Verteidigungsminister zieht Bilanz nach drei Jahren Einsatz in Syrien (Archivbild)

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat am Samstag erklärt, dass zurzeit in Syrien alle Bedingungen für den Wiederaufbau des Landes und seine Integrität geschaffen seien. Um dieses Ziel umzusetzen, seien aber nicht nur die Anstrengungen Russlands nötig, sondern auch die Bemühungen anderer Staaten. Das Augenmerk gelte nun der humanitären Situation in der Arabischen Republik und der Heimkehr von Flüchtlingen, erklärte der Minister.