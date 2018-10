Hunderte Migranten aus Honduras überwinden Zaun an Grenze zu Mexiko

Auf ihrem angestrebten Weg in die USA haben Hunderte Migranten aus Honduras an der guatemaltekischen Grenze zu Mexiko einen Zaun überwunden und die Grenze überquert. Die Flüchtlinge liefen daraufhin am Freitag in das mexikanische Grenzgebiet in der Nähe der guatemaltekischen Stadt Tecún Umán. Wie viele Menschen die Grenze insgesamt überquerten, war zunächst nicht klar.