Afghanistan wählt Parlament – Manche Wähler gehen unverrichteter Dinge nach Hause

Afghanistan wählt Parlament

Am Samstag finden in Afghanistan Parlamentswahlen statt. Der Urnengang wird mit mehr als drei Jahren Verspätung abgehalten. Über 2.500 Kandidaten ringen um 250 Sitze im sogenannten "Haus des Volkes". Die Wahllokale sind bis 13:30 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Erste vorläufige Resultate sollen am 10. November veröffentlicht werden, die offiziellen am 20. Dezember.