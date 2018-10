Verletzung der Grundrechte: Wikileaks-Gründer Assange klagt gegen Regierung in Ecuador

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, hat in Ecuador eine Klage gegen die dortige Regierung eingereicht. Das teilte Wikileaks am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Assange wirft dem südamerikanischen Land vor, ihn in seinem Botschaftsexil in London in seinen Grundrechten zu verletzten.