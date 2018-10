Mord an bulgarischer Fernsehmoderatorin - Verdächtiger gesteht Tat

Der Verdächtige im Fall der ermordeten bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa hat die Tat zugegeben. Der Bulgare soll nun weiter in Haft bleiben, entschied das Gericht in der Donaustadt Russe am Freitag.