Zug erfasst Menschenmenge bei religiösem Fest in Indien – Über 50 Tote

Quelle: Reuters

Während eines religiösen Hindu-Festes in Indien ist ein Zug in eine Menschenmenge auf den Schienen gefahren und hat Dutzende Gläubige getötet. "Es gibt mehr als 50 Opfer", sagte ein Polizist dem lokalen Sender India TV. "Wir holen Menschen da raus und bringen Verletzte ins Krankenhaus." Das Unglück geschah am Freitag in der Nähe der Stadt Amritsar im Bundesstaat Punjab im äußersten Norden Indiens. Unter den Toten sollen laut Augenzeugen auch Kinder sein.