Den Rücken zugekehrt: Frankreichs Arbeitsamt wählt Bewerber wie bei "The Voice" aus

Um Jobinterviews etwas spannender zu gestalten, beschlossen die Mitarbeiter der staatlichen französischen Arbeitsagentur, die Bewerber nach demselben Prinzip wie in der Fernsehshow "The Voice" auszusuchen. Die Angestellten wandten den Arbeitslosen den Rücken zu und stellten ihnen unterschiedliche Fragen. Wurden diese richtig beantwortet, drehten sich die drei Mitarbeiter um.

Die Arbeitssuchenden konnten sich für Stellen wie Schlachthausarbeiter, Baumeister, Elektriker und Schweißer bewerben. Die Interviews fanden in nördlichen Städten Frankreichs wie Liévin und Chauny sowie in sechs weiteren Büros statt. Die Idee bestand darin, die populäre TV-Show "The Voice" nachzumachen. Die Kandidaten standen vor einem Tisch, auf dem drei Wecker lagen. Die Angestellten spielten die Jury, die nur die Stimme der Arbeitssuchenden hörten. Sobald jemand den Personalermittlern gefiel, drückten sie einfach den Knopf und drehten sich mit dem Gesicht zu ihm. Der Beamte Jean-Manuel Gomes kritisierte die Idee und fragte sich, ob man die Bewerber künftig wie im alten Rom auf einer Arena mit Löwen aussuchen werde, indem der letzte Überlebende den Job bekommen wird. "Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen?", fragte er. Das Arbeitsamt räumte schließlich ein, dass der Versuch etwas ungeschickt war.

“This is the job” : Pôle emploi organise des recrutements façon The Voice et suscite la polémique https://t.co/kWV2w8r5xmpic.twitter.com/ChyRnCt7Ny — Lesinfos.online (@Infosonline) 19. Oktober 2018

