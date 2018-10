Zwei mutmaßliche G20-Randalierer in Spanien aufgespürt

Gut 15 Monate nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei in Spanien zwei mutmaßliche Randalierer aufgespürt. Es handele sich um einen Engländer und um einen Spanier, die bei Hausdurchsuchungen in Madrid und Palencia als mutmaßliche Angehörige von "gewalttätigen anarchistischen Kreisen" identifiziert worden seien, teilte die Nationalpolizei am Freitag mit.