Roskosmos-Sonderkomission gibt Monteuren und deren Vorgesetzten Schuld an der Sojus-Havarie

Quelle: Sputnik Roskosmos-Sonderkomission gibt Monteuren und ihren Vorgesetzten Schuld an der Sojus-Havarie (Archivbild: Sojus-2-Rakete in Montagehalle)

Eine Sonderkomission der russischen Weltraumbehörde Roskosmos und Ermittler haben am Donnerstag die wahrscheinliche Ursache am glimpflich ausgegangenen Fehlstart der Sojus-Rakete am 11. Oktober vorläufig festgelegt: Sie sehen ihn in einem Fehler beim Zusammenbau der Rakete.