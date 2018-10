Merkel trifft Regierungschefs von Russland und China

Quelle: www.globallookpress.com

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Asien-Europa-Gipfel in Brüssel auch zu bilateralen Gesprächen mit mehreren Staats- und Regierungschefs genutzt. Am Freitag traf sie mit dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew, dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang und dem koreanischen Präsidenten Moon Jae In zusammen. Das berichteten deutsche Delegationskreise.