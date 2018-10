Japan lockt Touristen künftig mit E-Visum an

Japan lockt neue Touristen mit E-Visum an (Symbolbild)

Die japanische Regierung hat angekündigt, ab April 2020 ein elektronisches Visum für Touristen einzuführen. Die Änderung soll helfen, bis zum Jahr 2030 das Ziel von 60 Millionen Besuchern aus dem Ausland zu erreichen. Zielgruppe sind vor allem chinesische Touristen, da 60 Prozent aller im Vorjahr ausgestellten Visa nach China gingen.

Die japanische Regierung soll auch andere Arten von Visa dem neuen Online-System hinzufügen. Laut The Japan Times werden Reisebüros potenziellen Besuchern helfen, sich online zu bewerben. Das elektronische Visum soll den Antragsprozess vereinfachen, die Arbeitsbelastung der Konsulate reduzieren und die Einwanderung vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio verschärfen. Um den Tourismus anzukurbeln, werden Touristen aus Malaysia, Hongkong, Südkorea, Singapur und den USA das Visum bei ihrer Ankunft in Japan erhalten.

Mehr zum Thema - Katar beschließt Visa-Erleichterungen für 80 Länder: "Wir sind das offenste Land der Region"