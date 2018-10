Algerien verbannt Burkas vom Arbeitsplatz

Algerien hat die Gesichtsverschleierung der Frauen von allen Arbeitsplätzen im Land verbannt. Alle Minister und Gouverneure seien nunmehr angewiesen, auf die Einhaltung des Verbots von Burkas oder Niqabs während der Arbeit zu achten, sagte Ministerpräsident Ahmed Ouyahia am Donnerstagabend in Algiers. Alle Angestellten, vor allem im öffentlichen Dienst, müssten erkennbar sein, auch um sicherheitsrelevante Bedrohungen auszuschließen.

Im August 2018 trat das Gesichtsverschleierungsverbot auch in Dänemark in Kraft. Die Vollverschleierung ist in einigen europäischen Ländern wie Österreich, Belgien, den Niederlanden und Frankreich ebenfalls verboten. (dpa/rt deutsch)

