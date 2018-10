Mann kehrt nach seinem eigenen Begräbnis heim – Kanadische Polizei rätselt über Leiche

Eine kanadische Familie war sprachlos, nachdem ein begrabener Verwandter plötzlich wieder an der Türschwelle gestanden war. Der Vorfall ließ auch die Polizei von Toronto darüber rätseln, wer anstelle des Achtzigjährigen bestattet worden war. Die Behörden ordneten die Exhumierung an.

Die Familie hatte ihren Verwandten zuvor als vermisst gemeldet. Die Polizei der westkanadischen Stadt informierte seine Angehörigen im August darüber, dass in einem Krankenhaus ein alter Mann seinen Verletzungen erlegen war, und lud die potenziellen Hinterbliebenen zur Identifizierung ein. Komischerweise identifizierte die Familie die Leiche als ihren Verwandten und setzte sie bei. Im Oktober aber kam der Bestattete wieder zurück. Die Polizei leitete eine Ermittlung ein und vermutete, dass die Familie irrtümlicherweise einen stadtbekannten Pianisten bestatten ließ. Bei ihm handelte es sich um Scott Cushnie mit dem Spitznamen "Professor Piano", der ebenfalls seit August vermisst wurde. Die Behörden ordneten die Exhumierung an, um die Vermutung zu überprüfen. (The Star)

