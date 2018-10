Kirschblüte im Oktober? Wichtigster Baum Japans überraschend aufgeblüht

Die berühmten rosa-weißen Blüten des japanischen Kirschbaums, die normalerweise Anfang Frühling etwa zwei Wochen lang Einheimische und Touristen in japanischen Parks bezaubern, sind dieses Jahr überraschenderweise Mitte Oktober zum zweiten Mal aufgetaucht. Circa 300 Augenzeugen meldeten laut dem Meteorologie-Unternehmen Weathernews das Aufblühen der Sakura in ihrer Nachbarschaft. Experten führen das ungewöhnliche Naturphänomen womöglich auf eine vorausgegangene Serie von Taifunen zurück.

Diese hätten dafür gesorgt, dass viele Bäume abgeblättert seien, wobei die Blätter des Kirschbaums gewöhnlich Hormone freisetzen, die die Knospen am Aufblühen hindern, berichtete die BBC unter Berufung auf den Baum-Arzt der Flower Association of Japan, Hiroyuki Wada. Als anderen wahrscheinlichen Grund gab er abnormal hohe Lufttemperaturen infolge der Taifune an.

Obwohl die aufgeblühten Knospen laut Wada nächstes Jahr nicht blühen werden, befürchtet der Experte keine große Auswirkung dieser Naturanomalie auf die künftige Kirschblüten-Saison.

Mehr zum Thema - Ende der Welt für Biertrinker? Studie verlinkt Klimawandel mit Bier-Verteuerung