Putin: IS nimmt im US-kontrollierten Teil Syriens US-amerikanische und europäische Geiseln

Quelle: Sputnik Putin: IS nimmt im US-kontrollierten Teil Syriens mehrere US-amerikanische und europäische Geiseln

Von den rund 700 Geiseln, die IS-Terroristen in Syrien genommen haben und unter denen sich auch US- und europäische Bürger befinden, werden täglich zehn Menschen getötet – dies teilte Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag während seines Auftritts bei der Plenarsitzung des Waldai-Forums mit. Er kritisierte die amerikanischen Streitkräfte, auf deren Einflussgebiet in Syrien dies geschieht, aufs Schärfste für ihr "katastrophales" Scheitern.