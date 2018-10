Angriff auf hochrangiges Nato-Sicherheitstreffen in afghanischem Kandahar

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Nach einem Treffen im Gouverneurspalast in der südafghanischen Provinzhauptstadt Kandahar hat ein Angreifer auf hochrangige Sicherheitskräfte gefeuert. An dem Treffen hatten unter anderem der neue Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan, General Scott Austin Miller, sowie der berüchtigte Polizeichef der Provinz Kandahar, General Abdul Rasik Atschiksai, teilgenommen.