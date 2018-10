NASA-Direktor: Beziehung zwischen Russland und USA bei Erkundung des Weltraums gefestigt wie nie

Quelle: Reuters NASA-Direktor: Beziehung zwischen Russland und USA bei Erkundung des Weltraums gefestigt wie nie (Archivbild: Alexei Owtschinin und Tyler Nick Hague vor dem Start der Sojus-MS-10-Mission zur ISS)

Der Direktor der NASA, Jim Bridenstine, hat seine Zufriedenheit mit der Beziehung zwischen Russland und den USA geäußert, was die Zusammenarbeit im Weltraum anbelangt. Diese Ansicht teilte er im Laufe der NASA-Onlinesendung "Watch this Space" in seinem Gespräch mit dem US-Astronauten Tyler Nick Hague.