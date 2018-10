"Um Fehler zu korrigieren": Indische Stadt ersetzt muslimischen Namen durch hinduistischen

Eine Stadt im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ersetzt ihren muslimischen Namen durch einen hinduistischen. Damit will die lokale Regierung einen "Fehler korrigieren", der zu den Zeiten des Mogulreiches im 16. Jahrhundert zugelassen wurde. So wird Allahabad – eine Stadt, die auf der UNESCO-Liste steht – nun Prayagraj heißen. Der neue Name ist eine verlängerte Version des Namens Prayag, die die Stadt vor der Mogul-Ära trug.