Erstmals Obdachloser wegen neuen Gesetzes in Ungarn vor Gericht

Quelle: Reuters Erstmals Obdachloser wegen neuen Gesetzes in Ungarn vor Gericht (Symbolbild)

Zum ersten Mal seit Inkrafttreten eines verschärften Gesetzes gegen das Leben auf der Straße ist in Ungarn ein Obdachloser vor Gericht gestellt worden. Polizisten hatten den wohnungslosen Mann auf einer Parkbank in der Kleinstadt Gödöllö bei Budapest angetroffen und festgenommen, berichtete das Nachrichtenportal 444.hu am Mittwochabend.