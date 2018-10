Studie: Wissenschaftler können Geschmäcker mittels virtueller Realität manipulieren

Studie: Wissenschaftler können Geschmäcker mittels virtueller Realität manipulieren (Symbolbild)

Beim Essen spielen das Umfeld und die Stimmung in Bezug auf den Geschmackssinn des Menschen tatsächlich eine sehr große Rolle. Die Wissenschaftler der US-amerikanischen Cornell University haben an einem konkreten Beispiel in der virtuellen Realität gezeigt, wie man die geschmackliche Wahrnehmung gezielt beeinflussen kann.