Radfahrer schiebt Rollstuhlfahrerin weg: Frau stürzt Abhang hinunter

Quelle: Reuters Radfahrer schiebt Rollstuhlfahrerin weg: Frau stürzt Abhang hinunter (Symbolbild)

Aus Ärger über eine Rollstuhlfahrerin auf einem Wanderweg soll ein Fahrradfahrer die Frau so weit an den Rand geschoben haben, dass sie einen Abhang hinabstürzte. Die 45-Jährige erlitt dabei in Bergisch Gladbach bei Köln am Sonntagvormittag schwere Verletzungen, die Tage danach immer noch intensivmedizinisch behandelt werden müssten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.