Deutschland liefert Verdächtigen im Mordfall Marinowa aus

Der in Deutschland gefasste Verdächtige im Mordfall der bulgarischen Moderatorin Wiktorija Marinowa ist den Behörden in Bulgarien übergeben worden. Der vor einer Woche in Stade festgenommene Bulgare wurde am Mittwoch unter strenger Bewachung mit einem Flugzeug nach Sofia gebracht, wie bulgarische Medien am Mittwoch berichteten. Dem Mann wird vorgeworfen, die 30 Jahre alte TV-Moderatorin vergewaltigt und ermordet zu haben.