Kanada legalisiert Cannabis – und bildet erste Fachkräfte für neue Industrie-Branche aus

Quelle: Reuters

Am Mittwoch ist in ganz Kanada das Gesetz in Kraft getreten, das den Besitz und Konsum von Marihuana zu Rekreationszwecken legalisiert. Das Niagara College in der kanadischen Provinz Ontario reagierte auf die Neuerung sofort mit einem Ausbildungskurs, der frische Fachkräfte für die expandierende Branche liefern soll. Die ersten 24 Studenten meldeten sich bereits dafür an und sollen nach Abschluss ihres Studiums offiziell dazu bescheinigt werden, Cannabis anzubauen.