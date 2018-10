Explosion in Fachschule in Teilrepublik Krim – mindestens zehn Tote, 50 Verletzte

Bei einer Explosion in einer technischen Fachschule in der Stadt Kertsch in der Teilrepublik Krim sind mindestens zehn Menschen getötet und weitere 50 verletzt worden. Das teilte die Nachrichtenagentur Kriminform mit. Rettungskräfte arbeiten vor Ort. Mindestens 18 Verletzte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.