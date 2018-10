Zahl der Todesopfer nach Hurrikan "Michael" steigt auf mindestens 26

Die Zahl der Toten nach den Verwüstungen durch Hurrikan "Michael" in Florida und drei weiteren US-Bundesstaaten ist auf mindestens 26 angestiegen. Alleine in Floridas Bay County, wo der Hurrikan in der vergangenen Woche auf Land getroffen war, bestätigten die Behörden am Dienstag die Zahl von zwölf Toten, die im Zusammenhang mit dem Sturm stehen.

Damit sind nach Zählung von US-Medien mindestens 26 Menschen in der Folge von "Michael" getötet worden, die Washington Post berichtete sogar von 28 Toten. Bei weiteren Toten wird noch untersucht, ob ihr Ableben im Zusammenhang mit dem Sturm gestanden haben könnte.

Der Hurrikan "Michael" hatte in der vergangenen Woche große Schäden in Florida und weiteren Staaten entlang der Südostküste der USA angerichtet: in Georgia, South Carolina, North Carolina und Virginia. Einzelne Ortschaften wurden großflächig zerstört, Häuser stürzten ein, Bäume knickten reihenweise um. Zeitweise waren Hunderttausende Menschen ohne Strom. Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump hatten sich am Dienstag einen persönlichen Eindruck über die Sturmschäden in Florida verschafft. (dpa)

