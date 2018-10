Ukrainisches Jagdflugzeug Su-27 bei NATO-Militärmanövern abgestürzt – beide Piloten tot

Bei einem Übungsflug im Rahmen der internationalen Manöver "Clear Sky 2018" in der Ukraine ist ein Militärflugzeug vom Typ Suchoi Su-27 der ukrainischen Luftstreitkräfte abgestürzt. Dabei kamen ein ukrainischer und ein US-amerikanischer Pilot ums Leben, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem offiziellen Facebook-Account zuerst bestätigte.

Später wurde der Beitrag bearbeitet, so dass die Angaben zum Soldaten der Nationalgarde der Vereinigten Staaten verschwunden waren, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die US-Luftstreitkräfte berichteten hingegen in ihrer Stellungnahme über die Verwicklung eines ihrer Militärangehörige in einen "Zwischenfall mit einer Su-27 in der Ukraine", ohne dabei dessen Tod oder Verletzungen zu bestätigen.

Die Luftwaffenübungen "Clear Sky 2018" finden vom 8. bis 19. Oktober in den beiden ukrainischen Oblasts Winnyzja und Chmelnyzkyj statt. Neben der Ukraine nehmen daran Militärs mehrerer NATO-Staaten teil, darunter Belgien, Dänemark, Großbritannien, die Niederlande, Estland, Rumänien, Polen und die USA.

