Neugeborenes Kind holt seine Mutter aus dem Koma

© Maternidade-Escola Assis Chateubriand Neugeborenes Kind holt seine Mutter aus dem Koma

Eine Frau aus dem brasilianischen Fortaleza ist nach 23 Tagen im Koma erwacht, nachdem ihr von den Ärzten ihr neugeborenes Kind auf die Arme gelegt wurde. Die 28-jährige Amanda da Silva, die an Epilepsie leidet, wurde in der 37. Woche in ein Krankenhaus eingeliefert. Aus Angst, dass ein neuer Anfall sie und ihr ungeborenes Kind töten könnte, sedierten die Ärzte sie und brachten ihren Sohn Viktor durch einen Notkaiserschnitt zur Welt.