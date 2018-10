Ferkeltransporter kippt auf A2 um – viele Tiere tot

Quelle: Reuters Ferkeltransporter kippt auf A2 um – viele Tiere tot (Symbolbild)

Auf der Autobahn 2 ist ein mit Ferkeln beladener Lastwagen umgekippt. Der Transporter mit rund 650 Tieren geriet am Montagmittag zwischen Ziesar und Theeßen in Sachsen-Anhalt zunächst ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte schließlich um, wie die Autobahnpolizei am Montag mitteilte.