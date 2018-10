Krieg der Motorradfahrer sucht australische Stadt heim – Polizei bildet Spezialeinheit

Die Bewohner der australischen Stadt Perth sind zu unfreiwilligen Opfern des Krieges zwischen den beiden Motorradgangs Rebels und Comancheros geworden. Regelmäßig kommt es zu Anschlägen, Überfällen und Schießereien. Die Polizei befürchtet, dass die Sicherheit der Bevölkerung durch den Gang-Konflikt immer mehr gefährdet wird. Als Antwort darauf hat die Polizei eine Spezialeinheit "Operation Seagrass" gebildet, die die Gewalt vonseiten der Motorradfahrern bekämpfen soll.

Das Fass zum Überlaufen soll nach Angaben der Polizei eine Schießerei aus dem Auto heraus im Vorort von Rockingham am Dienstag gebracht haben. Die unbekannten Angreifer benutzten blaues Blinklicht, um sich für die Polizei auszugeben und das Opfer in die Falle anzulocken. Der auf solche Weise angeschossene 53-jährige Motorradfahrer von der rivalisierenden Gang Rebels wurde von seinen Nachbarn aber noch lebend gefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Tat war Anlass für die Gründung der Spezialeinheit und führte unter anderem zu Polizeirazzien in der Stadt und der umliegenden Gegend.

