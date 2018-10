Maximal drei Tonnen? Egal! Holzbrücke bricht unter schwerem Sattelzug zusammen, Lkw stürzt in Fluss

Ein schwerer Sattelzug ist umgekippt und in einen Fluss gestürzt, nachdem der Fahrer ein Warnzeichen ignoriert hatte. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug über eine schmale und kurze Holzbrücke in Weißrussland fahren und dabei die Gesetze der Physik ignorieren. Er berücksichtigte aber nicht, dass das maximale zulässige Gesamtgewicht auf der Brücke nur drei Tonnen betrug. Die Masse des Lkws war zehnmal so groß.