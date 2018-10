Gefährliche Substanzen in Potenz- und Abnehmpillen sowie Nahrungsergänzungsmitteln gefunden

Quelle: Reuters Studie: Abnehmpillen und Nahrungsergänzungsmittel enthalten gefährliche Substanzen (Symbolbild)

Forscher des California Department of Public Health warnen, dass Abnehmpillen und Nahrungsergänzungsmittel nicht nur natürliche Inhaltsstoffe, sondern auch versteckte gefährliche Arzneimittel enthalten. Die Forscher haben in Mitteln, die erhöhte sexuelle Lust, Gewichtsverlust und Muskelaufbau versprechen, zwischen 2007 und 2016 ganze 776 undeklarierte Mittel gefunden. Sie waren in 46 aller Potenzmittel, knapp 41 Prozent aller Abnehmpillen und knapp 12 Prozent der Muskelaufbaumittel zu finden.