"Es ist Zeit, Mecha zu bauen": Elon Musk löst Spekulationen mit Tweet über Kampfroboter aus

Der US-amerikanische Tech-Milliardär Elon Musk hat auf seinem Twitter-Account verkündet, dass es an der Zeit wäre, einen gigantischen Kampfroboter zu bauen. Damit gibt der exzentrische SpaceX-CEO einen neuen Anlass für Spekulationen. Denn ob dies als eine Ankündigung oder nur eine Überlegung zu verstehen ist, präzisierte der Milliardär nicht.

Den Startschuss für Spekulationen gab Musk, als er den Trailer des Anime-Zeichentrickfilms „Your Name“ postete. Dazu erklärte der US-Amerikaner, dass er dieses Anime sehr mag. In diesem Kontext weckte der einfallsreiche Milliardär noch mehr Interesse mit einem weiteren Tweet: „Es ist an der Zeit, einen 'Mecha' zu bauen“. Mechas sind von Menschen gesteuerte Laufroboter, die oft in Animes dargestellt werden. Obwohl es eine zwangslose Erwähnung sein könnte, ist Elon Musk dafür bekannt, seine Absichten in Form von Witz zu verkünden und dann zu verwirklichen.

Love Your Namehttps://t.co/fRU7nTWnML — Elon Musk (@elonmusk) 14. Oktober 2018

It is time to create a mecha — Elon Musk (@elonmusk) 14. Oktober 2018

