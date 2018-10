Papst Franziskus spricht Paul VI., deutsche Nonne und salvadorianischen Bischof heilig

Quelle: Reuters Papst Franziskus spricht Paul VI., deutsche Nonne und salvadorianischen Bischof heilig

Papst Franziskus hat am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom einen seiner Vorgänger, Paul VI., die deutsche Ordensschwester Katharina Kasper und den ermordeten salvadorianischen Bischof Oscar Romero heiliggesprochen. Dieser hat für eine Kirche gestanden, die sich für die Belange der Armen einsetzt. Dieses Motto verfolgt auch der aus Argentinien stammende Paps in seinem Pontifikat.