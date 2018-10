Mindestens 17 Tote bei Angriff auf Armeeposten in Afghanistan

Quelle: AFP

Taliban-Kämpfer haben im Westen Afghanistans einen abgelegenen Militärposten angegriffen und mindestens 17 Soldaten getötet. Zwölf weitere seien bei dem Überfall in der Nacht zum Sonntag in der Provinz Fara als Geiseln genommen worden, sagte ein Mitglied des Provinzrates am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Angriff und den stundenlangen Gefechten im Bezirk Puscht Rod wurden demnach mindestens fünf weitere Soldaten verletzt.