Quelle: AFP Parlamentswahl in Luxemburg

In Luxemburg findet am Sonntag die Parlamentswahl statt. Rund 257.000 Wahlberechtigte sind zum Urnengang aufgerufen. Um die 60 Sitze in der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums wetteifern Kandidaten von zehn Parteien.