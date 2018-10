Elf Migranten verkohlen bei Verkehrsunfall in Griechenland

Elf Migranten verkohlen bei Verkehrsunfall in Griechenland

Auf dem Weg von der türkisch-griechischen Grenze nach Westgriechenland sind am Samstag elf Migranten ums Leben gekommen. Der Minibus, in dem sich die Migranten befanden, kollidierte in der Nähe der nordgriechischen Hafenstadt Kavala frontal mit einem Kleinlaster. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.