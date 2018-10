US-Polizei entdeckt bei Ex-Leichenbestatter elf Babyleichen

Quelle: Reuters US-Polizei entdeckt bei Ex-Leichenbestatter elf Babyleichen (Symbolbild)

In einem ehemaligen Bestattungsunternehmen in der US-Großstadt Detroit sind die Leichen von elf Babys gefunden worden. Ein anonymer Tipp habe die Polizei zu dem Fundort geführt, berichtete die Tageszeitung "The Detroit News" in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Das Institut habe im April wegen unzulänglicher Zustände schließen müssen.