70 Migranten erreichen italienische Insel Lampedusa

70 Migranten haben die italienische Insel Lampedusa erreicht. Ein tunesisches Fischerboot habe das treibende Boot mit den Migranten etwa 18 Meilen von Lampedusa entfernt auf dem Meer entdeckt, erklärte die italienische Küstenwache in der Nacht zum Samstag. Obwohl aus Sicht der Küstenwache Malta für die Rettung zuständig war, kamen die Menschen in Lampedusa an.