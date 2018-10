Aus für geplante Goldmine in chilenischen Anden

Die chilenische Justiz hat das endgültige Aus des Bergbauprojekts "Pascua Lima" in den Anden besiegelt. Der Tagebau auf 4.500 Metern Höhe an der Grenze zu Argentinien hätte der weltweit erste sein sollen, bei dem zwei Länder bei der Goldförderung kooperierten. Ein Gericht in Antofagasta befand am Freitag (Ortszeit), dass die kanadischen Betreiber des Unternehmens "Barrick Gold" die Umweltauflagen nicht erfüllt hätten.