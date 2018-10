Stichwahl zum Senat in Tschechien

In Tschechien wird am Samstag die zweitägige Stichwahl um die verbleibenden 25 Sitze im Senat fortgesetzt. Die Wahllokale haben am Samstagmorgen wieder geöffnet. Die knapp 2,6 Millionen Berechtigten können ihre Stimme noch bis 14.00 Uhr abgeben. Dann beginnt die Auszählung. Hochrechnungen gibt es nicht.